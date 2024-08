La casetta piccolina tascabile è realtà

La collezione tascabile (pocket) risale ai primi Ottanta da un'idea dell'inglese Wiggs che utilizzò un portacipria per creare il paese delle meraviglie di Polly per la figlia Kate. Negli anni Novanta divenne un prezioso cofanetto con un mondo piccolo, piccolo, dentro. La minuscola casetta delle bambole fu distribuita nei decenni divenendo Fashion, sempre più grande, dalla Mattel un successo planetario sviluppando i personaggi in un universo magico fino alla serie di cartoni rilanciata nel 2018 anche sul web. SLUMBER PARTY FUN (il pigiama party!) adesso è realtà e ci si può vivere dentro come in un albergo. Vita e finzione ridiventano pura fantasia di figlia e papà prenotabile per un weekend.