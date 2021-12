La finzione (teatrale) che uccide

Prima bolognese in Italia della video installazione I.IMPERIO a cura dell'argentino Matìas Umpierrez con il regista e attore canadese Robert Lepage sulla finzione come strumento di mediazione politica ispirata alla lirica. Un (re)mix di intrattenimento e rabbia che si svolge nella Spagna postfranchista anni 90. In tutti gli spazi visuali l'Arena del Sole si fa museo. IL MUSEO DEL LA FICCIÒN qui è inteso come una esposizione che vìola l'oggetto d'arte esposto (cinema e teatro tendono a scomparire nel video). Lo spettatore, allora, sarà il centro della visione che dà vita alla pièce-performance (rigorosamente registrata) basata sulle installazioni in sala. La padronanza della tecnologia sarà strumento artistico per definire il nuovo orizzonte del teatro? “UNA PERSONA CHE NON HA MAI UCCISO È VERGINE!?” - scrivono col sangue in scena.

