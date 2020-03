La Grande Guerra vista a colori dagli Inglesi

"They shall not grow old"

“THEY SHALL NOT GROW OLD” non invecchieranno!, mai. Saranno per sempre giovani, i combattenti, rivivranno nelle immagini e sequenze ricolorate (dal rosso sangue al verde del gas nervino con il bianco e giallo delle margherite sul campo) e restaurate di oltre 600 filmati (recuperati anche gli audio originali della BBC) montati per la memoria collettiva. Il documento speciale tratto dall'Imperial War Museum ridà colore e tinte vere alla storia. Testimoniare, dopo il centenario della GRANDE GUERRA, il valore delle persone che non sono state numeri e targhette ma uomini e donne di carne e cuore. Un esercito di giovanissimi arruolati e studenti volontari partiti per la gloria patriottica in prima linea che non sarebbero mai invecchiati... “PER SEMPRE GIOVANI”, appunto. Un lavoro d'impatto proveniente da una profonda esperienza umana in una commovente lezione su come riportare il passato di nuovo in vita. Un docu-film epocale basato sui dettagli della quotidianità in tempo di guerra.

