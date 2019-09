La 'Gricia' protagonista dell'evento di solidarietà per i terremotati

Peccato ci sia messo il maltempo, a rovinare in parte la festa, perché di questo si è trattato ieri a Borgo Maggiore: di un evento di solidarietà. “San Marino accoglie Amatrice” verso le popolazioni duramente colpite dal terremoto in Centro Italia di tre anni fa; organizzato dall'associazione 'Amatrice Siamo Noi' insieme ai titolari dell'Hostaria da Lino, Fabio Grosso e Paolo Nanni, con il patrocinio dello Stato. Uno Stato rappresentato al meglio con l'arrivo dei Capitani Reggenti che hanno apprezzato la "Gricia" l'amatriciana originale, cotta nelle cantine del Borgo, così come i prodotti della regione. Un evento nato con il cuore, da parte dei ristoratori sammarinesi e abitanti del castello, che hanno devoluto l'intero ricavato alla Onlus laziale.