La Mostra del Cinema apre tra kolossal italiani di guerra e film d'autore

La consegna del Leone d'Oro a Liliana Cavani

Un'emozionata Liliana Cavani, 90 anni, riceve dalle mani della sua Charlotte Rampling, protagonista de “Il portiere di notte”, tra i film più famosi della regista di Carpi, il Leone d'Oro alla carriera. “Sono la prima donna a riceverlo – ha detto – non è del tutto giusto. Speriamo ci sia un seguito”. A Venezia ha presentato fuori concorso “L'ordine del tempo”, tratto dal saggio del fisico Carlo Rovelli: un gruppo di amici si ritrova per un compleanno ma irrompe la notizia dell'impatto di un asteroide sulla terra. Ha aperto l'80esima Mostra del Cinema “Comandante” di Edoardo De Angelis, protagonista Pierfrancesco Favino: l'Italia realizza un raro film di guerra, un kolossal da 14 milioni e mezzo con la ricostruzione fedele del sommergibile Cappellini, divenuto famoso per le sue imprese di coraggio e disobbedienza nel secondo conflitto mondiale. Invece di sottostare alle leggi militari, salvò dei naufraghi. Oggi tripletta di film d'autore, tra cui “Ferrari” di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz, atteso omaggio al patron della scuderia di Maranello, e “Dogman” di Luc Besson, la straordinaria storia di un bambino, segnato dalla vita, che troverà la salvezza attraverso l'amore dei suoi cani. Questa è stata la migliore estate al cinema, i dati aggiornati arrivano proprio da Venezia: 13 milioni di presenze, 90 milioni di euro di incasso. Vincente l'iniziativa del ministero della Cultura che col biglietto a 3 euro e 50 su film italiani ed europei ha riportato il pubblico in sala. Ma hanno contribuito le stesse pellicole, dall'acclamato “Barbie” all'osannato “Oppenheimer”.