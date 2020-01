La Pivetti al Nuovo di Dogana 'recitarcantando'

Commedia, canzoni e divertimento con IDENTITÀ TEATRALI al Nuovo di Dogana. “VIKTOR UND VIKTORIA” protagonista Veronica Pivetti nella commedia musicale diretta da Emanuele Gamba. Il copione ironico apprezzato dal pubblico sammarinese è la storia dell'attrice di provincia SUSANNE WEBER, che scambia ruoli e vita con il collega immigrato napoletano VITO ESPOSITO. Una compagnia teatrale durante la crisi della Repubblica di Weimar anni Venti fino al 1933. Sarcasmo degli equivoci: “per una donna che si finge uomo e che a sua volta si (ri)finge donna”. Risate in platea, musica e momenti per pensare alla nostra contemporaneità.

fz