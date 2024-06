La Reggenza al finissage della mostra “NeoSim", omaggio ad Alberto Rino Chezzi

Nel servizio l'intervista a Francesco Chiari, presidente Cooperativa 3 Arrows

Con il saluto dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, la mostra NeoSim chiude i battenti, dopo un mese di esposizione alla Giochi del Titano. Mostra che esalta il valore della sammarinesità ed è l'omaggio alla visione di Alberto Rino Chezzi, in arte Ciaccaezetazetai, il commerciartista, promotore del binomio arte-economia, prematuramente scomparso nel 2022, fondatore del movimento NeoSim - il Neo Simbolismo e i suoi poteri comunicativi.

È la Cooperativa 3 Arrows a portarne avanti l'eredità insieme alla moglie Lorena, la figlia Matilde, e i quattro artisti “Supereroi”: Thea Tini, Gianneugenio Bortolazzi, Gabriele Gambuti e Antonio Lengua. Dal segno al simbolo, in una ramificazione di storie ed espressioni artistiche con la felicità sociale come fine ultimo cui tendere. Gli artisti ripropongono la loro versione dell'Angelo, l'opera più iconica di Chezzi, riempiendola di significati declinati sulla base delle loro sensibilità. E poi la serie di opere, tutte in dialogo tra di loro: le sperimentazioni sull'immagine di Bortolazzi nell'alveo della simbologia dell'etica, della giustizia, della politica; il ruolo della luce e della complementarietà dell’ombra proposta dalla Tini; le sculture e le tele con applicazioni metalliche di Gambuti; i bronzi evocativi di Lengua. A far da corollario l'allestimento visivo e il campo sonoro del collettivo Es Nova.

Progetto che lascia una traccia durevole e ora vola oltre confine. La mostra verrà allestita dal 21 luglio a Villa del Bene, dimora del XV secolo nel Veronese, perla della valle dell'Adige lungo la via Tridentina, in joint venture tra San Marino e i poli museali del Veneto.

