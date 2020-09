La Reggenza svela l'opera commemorativa dell'emergenza sanitaria, simbolo di dolore e speranza

Ne tardo pomeriggio di oggi, nel piazzale antistante l'Ospedale di Stato, la cerimonia per lo scoprimento dell'opera commemorativa sull'emergenza sanitaria, fortemente voluta dai Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani come omaggio a tutti coloro che si sono spesi in prima persona nel fronteggiare la malattia e i suoi effetti: personale medico e sanitario, forze dell'ordine, Protezione Civile, Croce Rossa, cittadini e volontari tutti. Rivolto un pensiero particolare alle vittime del virus e alle loro famiglie. Grande commozione nelle parole dell'artista sammarinese Gianni Giulianelli che ha ringraziato la Reggenza per l'invito a partecipare a questo progetto “realizzato – ha detto - con grande orgoglio”.

Un'opera che rimane il simbolo di ciò che la la struttura sanitaria e l'intera collettività hanno vissuto nei mesi dell'emergenza. “Il monumento è l'espressione diretta della sensibilità delle istituzioni e della comunità verso il sacrificio di tanti” - ha infatti evidenziato il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi. “Se inizialmente siamo stati colti impreparati, ora – ha quindi aggiunto il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta – possiamo permetterci, non di rincorrere, ma di affrontare preventivamente ciò che potrebbe riaccadere”.

