La seconda vela di Donà

LA SECONDA VITA del film è quella di Anna che non riesce a liberarsi dalla condanna... (sua e degli altri). I detenuti della Casa di Volterra e i residenti nel comune di Pèccioli, invece, popolano LA VELA nata dalle suggestioni musicali di Lef e cantata dalla Donà. Racconta di una forza piccola che come il vento sospinge la nave nel mare burrascoso delle nostre vite. Pellicola e video girati tra Toscana ed Emilia Romagna (oltre a Pèccioli di Pisa) sulle note rock mediterranee della cantautrice Premio Tenco 2000. Le statue ovvero le PRESENZE artistiche derivano dal MACCA, il Museo d'Arte Contemporanea a Cielo Aperto. Figure metaforiche in pietra tracce della sceneggiatura cinematografica. Creatività e sostenibilità ambientale le cifre creative di PALMIERI/DONÀ.