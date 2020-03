La tv diffusa di Carofiglio

La serie con Claudio Gioè e Nicole Grimaudo per la regia di Riccardo Grandi ha successo da febbraio nelle 10 puntate da 13 minuti l'una: formula e format innovativi. Nasce per la piattaforma online buona pure per le reti: l'intero film andrà in onda in una serata su RAI3; probabilmente utile per il resto del circuito RAI e delle consociate anche dopo il 2020. Le storie sono liberamente ispirate ai racconti di Gianrico Carofiglio nella raccolta PASSEGGERI NOTTURNI edita da Einaudi e in parte derivate da NON ESISTE SAGGEZZA di Rizzoli. Tutto gravita intorno a RADIOFUTURO nel mondo radiofonico di ENRICO che capta dalle vicende del suo sempre più numeroso pubblico le vite in diretta che diventano racconti suadenti dalla sua voce calda. Le donne dei casi sono telefonate... Prima sabrina la timida con un dolore profondo dentro poi Valeria incontrata sul treno Milano-Bari divenuta una conversazione mai conclusa... ma la prima fragile ragazza già in difficoltà si toglie la vita; e Nicola, l'amico poliziotto di Enrico, indaga. Al funerale si incontrano per sviscerare la storia nascosta di Sabrina.

