"La voce del padrone" canta ancora

La poetica di Battiato rimane a noi per sempre con i ricordi dei protagonisti dello spettacolo e i nostri più intimi: ce lo abbiamo dentro tutti, in ognuno parla ancora con LA VOCE, sua. Un'arte facile nella canzone che ci manca. Il lavoro critico e registico di Sapignoli attinge proprio dal disco-immagine del 1981, LA VOCE DEL PADRONE: una rivoluzione del pop italiano che canta ancora, appunto. La presenza tra i testimonial del produttore discografico Stefano Senardi avalla la tesi dell'autore sull'opera anni 80. 31 minuti in 7 tracce: Gli Uccelli tratti da Gurdjieff anche in Centro di gravità permanente finiscono in Cuccuruccucù paloma anglo-messicana... e poi lui è morto a Milo dell'Etna ed è ancora lì.