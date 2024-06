Lavorare sui set del cinema, all’Università di San Marino un corso per i professionisti dell’audiovisivo

Diventare professionisti nella gestione dei set cinematografici attraverso un percorso costruito insieme a registi, sceneggiatori e altre figure chiave: fra loro il produttore Nicola Serra, coinvolto in serie televisive come "Il commissario Montalbano" e "Il conte di Montecristo". Questa l'opportunità offerta dal corso di alta formazione in Management delle location del cinema e dell'audiovisivo, organizzato dall'Università di San Marino insieme a Cinecittà, Emilia-Romagna Film Commission e Associazione produttori audiovisivi (Apa).

Il programma prevede una serie di approfondimenti in calendario dall'ottobre prossimo al maggio 2025, in moduli composti da due mezze giornate ciascuno, a ridosso dei fine settimana: verranno analizzati aspetti che riguardano l'amministrazione di un set, i rapporti con le amministrazioni locali dei territori in cui vengono realizzate le riprese, la coerenza con i protocolli sulla sostenibilità e non solo.

"Formeremo i professionisti incaricati di recepire le esigenze di registi, produttori e sceneggiatori - ha spiegato Maria Elena D'Amelio, direttrice del corso di alta formazione - per poi scegliere dove girare determinate scene, richiedere i permessi necessari affrontando la parte burocratica, gestire il personale durante i ciak, verificare i conti, con particolare attenzione alle location all'aperto". D'Amelio ha poi sottolineato che "si tratta di un percorso mirato e professionalizzante nel quale gli iscritti ascolteranno le parole e le esperienze di figure attive in questo mondo come Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà e Apa, Fabio Abagnato, direttore di Emilia-Romagna Film Commission, e Giannandrea Pecorelli, produttore di film come "La notte prima degli esami", coinvolto inoltre nella serie televisiva Rai "Un medico in famiglia"".

Ci saranno inoltre focus inoltre su temi come le produzioni internazionali e le leggi che riguardano l'audiovisivo, per completare un percorso riservato a 25 partecipanti.