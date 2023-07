Torna il Raduno Trattori e Macchine Agricole Storiche – Valgiurata presso l'Azienda Agricola Lonfernini. Si tratta della quinta edizione: spazio all'esposizione dei mezzi agricoli storici e la messa in moto dei trattori per un breve percorso in campo. Come sempre non manca l'opportunità di salire a cavallo grazie al Centro Equestre Valgiurata. Iniziativa che gode del sostegno delle istituzioni sammarinesi.

