"Le maddalene" dipinte al San Domenico

Chi era la Maddalena? Figura santa di donna misteriosa e travisata nei secoli secondo gli artisti di tutte le epoche. La Maria di Màgdala (la torre in ebraico) di Galilea sul Lago di Tiberiade ha assunto un significato simbolico in varie culture fino ai giorni nostri. Seguace e discepola della prima ora è presente in prima persona negli episodi dei vangeli. Nella mostra forlivese si guarda (e gli artisti la ritraggono lungo i millenni) come in uno specchio del tempo (oggetto citato da San Paolo che non la considera) andando oltre le raffigurazioni (le maddalene delle tante quadrerie). La sua leggendaria e incerta identità ne ha fatto un soggetto fecondo sin dal III secolo. Ha affascinato Masaccio, Bellini e Perugino, Barocci, Tiziano e Guercino, Canova, Chagall e Sutherland. Il 900 si rivela, così, un secolo lungo (“altro che breve!”, dice il critico Brunelli) e crocifisso, mai come oggi, giungendo con le guerre fino a noi.

