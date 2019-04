Leggere la Gambalunga: 4 secoli d'amore gambalunghiano

Il COMPLEANNO sarà una festa d'amore per il libro con esperti e “maestri della parola”, che dal mattino a sera guideranno e intratterranno gli ospiti in lezioni, visite e spettacoli; poi continueranno celebrazioni e festeggiamenti per tutto il 2019. Istituzione aperta nelle sale antiche e in Corte con “La biblioteca che vorrei”: protagonisti i bambini con letture e laboratori. Tardo pomeriggio e sera al Galli con lo storico CANFORA, i giocolieri della parola BERGONZONI e MARINO SINIBALDI. Al Teatro degli Atti chiuderà VINICIO CAPOSSELA coi suoi RI-TROVATORI (uomini e bestie). Il GALLI conterrà la GAMBALUNGA in videoproiezioni su brani musicati di JOHN CAGE e CLAUDIO MONTEVERDI eseguiti dalla soprano LAURA CATRANI accompagnata dal clavicembalo di CLAUDIO ASTRONIO.

Interviste con: ORIANA MARONI Responsabile Biblioteca gambalunghiana; PAOLO FABBRI Docente e Membro del Comitato scientifico