Lello Arena mattatore di “Serpenti”

Commedia nera e cinica scritta dall'abruzzese Carmine Amoroso anche per il cinema in e sul tempo di Natale in famiglia causa la vicinanza forzata di consanguinei e parenti acquisiti poco amati e non voluti ma obbligati... Comica a tratti amara convivenza forzata tra PARENTI SERPENTI (famosa la riduzione cinematografica anni 90 di Monicelli con Haber e Paolo Panelli) vicenda che rasenta la crudeltà ammorbidita dalla trasognata e sorniona recitazione di Lello Arena coprotagonista Giorgia Trasselli. Tutti a casa di mamma e papà ormai anziani che finalmente si decidono a dichiarare il loro bisogno di cura e aiuto per tutto l'amore donato e soprattutto per quello rimasto... non si sa se i vecchi genitori sono in demenza senile o fanno finta di non capire di non conoscere di tacere: vanno accuditi, ma da chi?! Se in ogni bambino e bambina c'è o ci sarà una mamma o un papà (forse) nei nonni anziani rivive l'infanzia mai perduta e i bambini d'un tempo. Ma in cosa si sono tramutati o lentamente trasformati figli e nipoti, generi e nuore, se non in SERPENTI...

