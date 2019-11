Leopardi: "Il giovane favoloso" a Palazzo Graziani

Ambasciata d'Italia a San Marino e Società Dante Alighieri insieme, ieri sera a Palazzo Graziani, per la proiezione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone, sulla vita di Giacomo Leopardi. Iniziativa che ricorre nella Settimana della lingua italiana nel mondo e in occasione del Bicentenario dell'Infinito. In apertura il saluto dell'Ambasciatore Guido Cerboni e del Presidente della Dante Alighieri, Franco Capicchioni, mentre la pellicola è stata introdotta da Michele Ghiotti, docente di lettere con un excursus sulla figura del genio di Recanati, uno dei più grandi lirici ed intellettuali dell'Ottocento, precursore - nelle proprie opere - di temi ed istanze estremamente attuali ai nostri giorni.