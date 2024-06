Lezione dello storico Franco Cardini all'Università: presenti i Capitani Reggenti e i dottorandi

Nell'ambito del ciclo di incontri del dottorato in scienze storiche dell'Università di San Marino, la lezione dello storico Franco Cardini all'interno del Monastero Santa Chiara, aula magna dell'ateneo, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, di studenti e appassionati. Conosciuto medievista, nei suoi saggi trova spazio anche la storia contemporanea, come dimostra una delle sue ultime pubblicazioni: “Gaza, nulla sarà più come prima”.

"E' un titolo che in realtà è pieno di speranza - spiega Cardini -, ma questa crisi di Gaza ha riaperto drammaticamente lo scenario sul problema mediorientale irrisolto, sul problema dell'autorità palestinese che non riesce a diventare Stato e le forze che vi si oppongono. E' evidente che bisogna cercare una via d'uscita, sottolineando la gravità anche in termini di perdite umane. La tragedia che si sta consumando deve servire, soprattutto quando se ne parla in ambienti come la scuola e l'università. Dunque questo libro e questa lezione servono a ricordare l'urgenza della pace, che non si può raggiungere se non con il concorso di diversi Paesi del mondo".

Nel video l'intervista allo storico Franco Cardini