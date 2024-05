LIBERATO illustrato da LRNZ (Ceccotti)

Nasconde la faccia e a tratti la voce, diventa addirittura un personaggio animato in live-action alla napoletana con dentro i testi e nel lungometraggio la canzone popolare da rapper dei Quartieri, per il 9! il LIBERATO DAY. Il cantautore senza identità ogni anno si rivela ai napoletani e attraverso cinema e social al vasto pubblico che lo segue. Quest'anno IL SEGRETO DI LIBERATO viene svelato dal movie nelle sale per tutta la settimana. Ci si aspetta una incursione partenopea del cantante “mascherato” magari sul mare o a Fuorigrotta, chissà, anche a Posillipo o al Rione Sanità. L'enigma di Napoli continua... Nell'opera animazioni 'cyberpunk melodiche' influenzate dall'AI dell'illustratore LRNZ (Lorenzo Ceccotti) autore della locandina.