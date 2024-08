Liberazione Valle dell'Isère: Rastelli ricorda gli 11 sammarinesi in lotta contro l'invasore

Si sono tenute oggi le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della liberazione della Valle dell'Isére dall'invasione tedesca nella Seconda Guerra. Presenti nella città di Brignoud il Console di San Marino a Grenoble, Eliane Rastelli e Renè Rastelli in ricordo anche degli 11 sammarinesi emigrati e che in quei territori presero le armi per difendere il Paese che li accoglieva. Una vicenda ricostruita dallo stesso René Rastelli con l'aiuto di testimonianze vive e documentali. Omaggiato, in particolare, il sacrificio di Jean Astolfi, catturato e deportato in Germania, dove morì nel dicembre del '44, colpito da una bomba degli alleati.