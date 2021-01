Libro sospeso: ampia partecipazione per la prima edizione

Si è conclusa la prima edizione del Libro Sospeso, l’evento organizzato a San Marino dall’Associazione Don Chisciotte in collaborazione con il fotografo Simone Maria Fiorani. Al centro dell'evento, il bookcrossing e la fotografia, ovvero lo scambio di libri in un’ottica di riutilizzo e recupero, e la possibilità di farsi fotografare con il proprio libro preferito.

L’iniziativa, che si è svolta dal 19 dicembre fino al 9 gennaio a Serravalle, ha visto un costante e crescente afflusso di partecipanti. Più di mille foto scattate che sono state poi appese allo spazio del Libro Sospeso, circa 400 partecipanti, di diversa età, genere, professione, contesto sociale. Tra di loro, diverse famiglie e numerosi bambini.





L'iniziativa, sottolineano gli organizzatori, ha permesso di sfatare il mito che i giovani solo lontani dal mondo dei libri e che non servono grandi investimenti logistici ed economici per organizzare eventi culturali di richiamo. All’evento hanno partecipato anche artisti sammarinesi come il sassofonista Mario Marzi e il rapper Irol. Il Libro Sospeso non finisce qui: c’è già l’idea di creare una nuova edizione, in periodo primaverile, implementando il format e le collaborazioni.