Made in Japan sulla piattaforma di casa

Piattaforma streaming agguerriti con la scuola di Miyazaki insieme aTakahata fino al 20 marzo una rassegna di film che hanno fatto la storia. Decine i titoli già dal 1 marzo, impossibile menzionarli tutti ma fare spazio alle chicche animate tradotte e doppiate, si! PRINCIPESSA MONONOKE uomo e natura in un villaggio. Il principe guerriero combatte il cinghiale maledetto. I MIEI VICINI YAMADA di Isao Takahata parla della vita quotidiana giapponese animata protagonista una famiglia rumorosa e strana... di Tokyo. ARRIETTY , IL MONDO SEGRETO SOTTO IL PAVIMENTO di una 14enne in una casa di campagna in cui ci sono strane creature: I PRENDIMPRESTITO. LA STORIA DELLA PRINCIPESSA SPLENDENTE è l'adattamento del RACCONTO DI UN TAGLIABAMBÙ una favola del folklore narra di un boscaiolo che trova una piccola bambina in un germoglio luminoso. BAKUGAN-Battle Planet di un gruppo di amici e il cane Lightning scoprono gli abitatori della crosta terrestre e li utilizzano in battaglia contro nemici e crimine. Anime del cinema in piattaforma tv rivivono per sempre.

