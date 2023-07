"Maiala!": una storia spagnola di 'body shaming'

PYGGY è tratto dal corto CERDIDA della stessa regista Carlota Pereda protagonista la medesima attrice Laura Galàn e ambientato in ESTREMADURA spagnola ai confini con il Portogallo. Una pellicola di formazione tra bullismo e body shaming. Sara, figlia di un macellaio, viene costantemente vessata e aggredita anche fisicamente dalle coetanee (nemmeno in casa la rispettano granché). Un giorno in piscina le rubano i vestiti costringendola a camminare in bikini fino a casa ma uno sconosciuto le viene in aiuto... Le ragazze violente vengono sequestrate e torturate da un uomo che Sara ha coperto fino all'ultimo: diverrà agli occhi del paese testimone, sospetta e complice: inesorabilmente PIGGY (braccata).