"Manola": una commedia 'brillante'

Scherzando sul web con la protagonista abbiamo ironizzato sul copione 'BRILLANTE' tratto dal libro di Mazzantini, cucito e 'vestito' per lei e la gemella di scena Chiara Noschese in visioni di donne. Due personaggi femminili (una tenebrosa e notturna l'altra irriverente e sensuale) in due universi difficili e diversi (ma non troppo...) quasi opposti e immaginati allo specchio da Margaret, vincitrice del Premio Strega 2002 con NON TI MUOVERE. Commedia divertente da far pensare magari a fine scena o casa. La drammaturgia del testo colpisce a distanza e a scoppio ritardato ma ridendo a volte senti male al cuore.

