Marcorè 'avaro' in "Segreto"

Il film per la regia di Fabrizio Costa ha comunque un lieto fine secondo i dettami del ciclo RAI non senza affrontare i problemi della vita. Vizi e verità (l'avarizia di uno psicoterapeuta il cui libro di successo dà il titolo alla fiction), al centro l'amore che cura come sempre anche chi lo rifiuta. Lungometraggio tutto girato nelle Marche in splendide location è una storia di redenzione dal male proprio del dottore tirchio che dovrebbe aiutare gli altri a guarire: anche un taccagno ha un cuore di carne...