Mario Angioni è "illuminato dall'arte": vince il premio Chezzi con l'opera "E baghèin"

L'Arte abbraccia contesti, spazi, idee diverse da quelli che siamo soliti immaginare e li esprime con i mezzi più disparati. "Illuminati dall'arte", seconda edizione, è il concorso dedicato alla memoria di Alberto Rino Chezzi, "commerciartista" - come si definiva lui - sammarinese scomparso prematuramente. A riuscire a interpretare al meglio la sua eredità artista e culturale è stato Mario Angioni, sammarinese di 19 anni, con l'opera "E baghèin". Il ragazzo si porta a casa il premio dal valore di 10mila euro.

Ha colpito l'espressività: la morbosità dalle indagini spingono lo spettatore alla riflessione sulla frenesia e la dicotomia della società. Rappresenta i soprusi del potere, sempre più ingordo. Queste le motivazioni al premio della giuria lette da Rita Canarezza degli Istituti Culturali. La cerimonia è alla Giochi del Titano che ha promosso l'evento, in collaborazione con Club 41 San Marino e 3 Arrows. Il futuro è nelle mani dei giovani e nell'arte sta il futuro: per questo che vogliamo valorizzare le menti di artisti sammarinesi e residenti under 30", spiega Salvatore Caronia, direttore della Giochi del Titano. "Tutto parte da una rinascita culturale", sottolinea Francesco Chiari di 3 Arrows.

"Diamo spazio a un'espressione artistica senza limiti, di forma, tecnica o supporto, come piaceva a Chezzi", aggiunge Vittorio Brigliadori del Club 41. C'è di tutto dunque: Dipinti, sculture, video, arte digitale, fumetti e non solo: tutto in mostra nella sala della cerimonia.

Nel video l'intervista al vincitore Mario Angioni

