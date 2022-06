Melville: la "Balena bianca" in piazza

MOBY DICK, teatro in open air, d'ambientazione marinara e picaresca della compagnia “dei Venti” modenese che lavora con le scuole e le associazioni della regione coinvolgendo nell'allestimento le comunità locali in laboratori e creazioni collettive. Palco mobile e spazio scenico. Macchine teatrali. Molo, nave e balena. Un equipaggio di 20 attori provenienti da oriente e occidente in fusione di linguaggi e costumi per l'ambientazione epica della messinscena teatrale. Ritmo e azione fisica in suoni arcaici (le botti campane, ferri e campanelli, rumori d'acqua) segnano la trama tratta dal romanzo di Melville. Il carro fende il selciato, le vele tagliano il cielo, rimane solo l'ombra di Achab, incubo dei marinai, e il suo desiderio di vendetta... contro il suo dio perduto nella balena bianca.