Mirabilandia, al via i progetti didattici 2024

Si chiama Stunt Show Physics ed è una novità dell'offerta didattica di Mirabilandia. Una esperienza educativa che prevede la possibilità di osservare da vicino le leggendarie evoluzioni delle auto e moto durante lo stunt show e capire i principi fisici che le governano. Tutto questo rientra nei 20 percorsi formativi che anche quest'anno il Parco ha messo in camp per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Mirabilandia diventa un grande laboratorio all’aria aperta dove svolgere attività didattiche, guidati da tutor appositamente formati. Un progetto nato nel 2000 e che ha portato nel parco divertimenti più grande d'Italia oltre 600mila studenti. Cacce matematiche e percorsi di logica per le scuole primarie, misurazioni e osservazioni dell’acqua su Autosplash per le scuole secondarie di primo grado, fisica, calcoli di velocità e accelerazioni durante il moto su Katun e iSpeed per i più grandi. Altra novità è Science Smart Contest un’appassionante caccia al tesoro tecnologica a squadre all’interno del parco che, con iPad in mano, guiderà i ragazzi alla ricerca di trasmettitori iBeacon con domande a contenuto fisico-matematico.

Nel video l'intervista a Monica Zoli, coord. progetti didattici Mirabilandia, Alessandro Foschi, professore di Fisica liceo Fulcieri Forlì