"Moor" underground americano presto in Italia

Moor Mother

Camae Ayewa è la prima vera esponente della black music e performer progressista proveniente dagli attivisti politici della Pennsylvania. MOOR MOTHER ha un seguito anche in Italia grazie alla diffusione “calda” dei suoi pezzi (tracce video e musicali) sui social e sulle piattaforme politiche alternative. Nuovo album della poetessa e musicista Camae-Moor tra jazz, punk e rap, dalle atmosfere industriali. Collettivo, band e cantautrice, sono dissonanti a tratti malinconici come i brani di suoi concerti. Questo è il frutto della contaminazione di più album in uno spettacolo. “L'Enciclopedia nera dell'Aria” è poesia e musica un salto letterario nei generi musicali. Suonare è un'estensione dello scrivere per lei: “la borsa dei medicinali di M.M.”.

fz