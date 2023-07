Musica 70/80: il pieno di energia con Jbees e Faso

Repertorio 70/80, abilità di esecuzione, voci strepitose, quelle di Giulia Boria e Alberta Saccani. Con i Jbees, Peace&Dance entra nel vivo.

Serata di grande musica e sorprese. Arriva Moghe sul palco e torna in scena dopo quasi 30 anni a San Marino Faso, il bassista di Elio e le Storie Tese. Una grande discoteca a cielo aperto, l'atmosfera si scalda, tutti in piedi a ballare.

In apertura il coro degli Harvard Krokodiloes, direttamente da Boston. "Siamo specializzati nella musica dagli anni '40 agli anni '60 - dicono - cantiamo a cappella, coinvolgiamo il pubblico. Al centro del repertorio i classici della tradizione americana". E ancora, "Il nostro gruppo nasce nel 1946, fondato da 4 studenti, membri di un club di Harvard che si sono uniti per cantare. Il coro da allora si rinnova di anno in anno tra gli universitari". I ragazzi si dicono davvero colpiti dalle bellezze del Titano: "San Marino è bellissimo. Per me è la prima volta. Panorama fantastico. E' emozionante per noi esibirci qui".

Nel video le interviste realizzate da Maria Letizia Camparsi.