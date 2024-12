Musica: al Titano il concerto della Corale di San Marino sui grandi classici italiani

Una sezione musicale coinvolgente ed appassionante ha coinvolto il pubblico del Teatro Titano celebrando le diverse sfumature della cultura musicale italiana. È “Solo musica italiana”, lo spettacolo della Corale di San Marino accompagnata da una band dal vivo (Mattia Guerra alle tastiere, Danilo Bucci al basso elettronico, Simone Arduini alla chitarra elettrica e Pasquale Montuori alla batteria) e dalla voce solista di Cristina Di Pietro.

Un viaggio emozionante attraverso alcuni dei brani più iconici di artisti come Baglioni, Battisti e Vasco Rossi. Non solo un omaggio alla musica italiana ma anche un'occasione per il pubblico di riscoprire melodie e parole che fanno parte della propria identità.