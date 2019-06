Nagasaki Beyond: i bambini delle elementari di Borgo scrivono messaggi di pace contro tutte le guerre

Sentiamo i nostri ragazzi

I bambini delle scuole elementari di Borgo Maggiore lanciano un messaggio di pace durante la visita alla mostra "Nagasaki Beyond". Gli alunni hanno prima scoperto Palazzo Pubblico dall'interno e incontrato la Reggenza, rivolgendo ai capi di Stato domande sul loro mandato e sulla vita istituzionale del Paese, poi sono stati accompagnati in un percorso raccontato da Francesco Brigante attraverso gli scatti di Joe O'Donnell.

Il fotografo americano documentò la distruzione delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e ancora oggi quelle immagini fungono da monito per la società e per le nuove generazioni che non hanno conosciuto direttamente la guerra. I bambini hanno scritto i loro pensieri di pace su dei fogli colorati che, durante il festival Nippon Matsuri di fine giugno, saranno trasformati in origami. Gli alunni delle scuole sammarinesi rispondono così ai bambini giapponesi che hanno già scritto pensieri per San Marino in occasione del festival. La mostra Nagasaki Beyond rimarrà esposta fino al 14 luglio.

Nel video, le interviste agli alunni delle scuole elementari di Borgo