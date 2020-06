"Ötzi e il mistero del tempo": Rai Cinema Bozen

Ötzi - La mummia più tatuata del mondo

Ogni giovedì fino al 10 luglio un nuovo titolo “DIRECT TO RAIPLAY”. Uscito in sala e passato al 48° Giffoni oggi in prima televisiva, Ötzi, è il film family protagonisti tre ragazzi intorno al famoso antenato preistorico delle nevi. La mummia fu ritrovata 29 anni fa sulle Alpi Venoste (dentro i confini nazionali a pochi passi dall'Austria) risalente a 5200 anni fa (età del rame). Lungometraggio d'autore e opera prima premiata, il film è interamente girato in Alto Adige, ambientato al Museo Archelogico di Bolzano dove è conservato il corpo del cacciatore tatuato. Il Film è un importante acquisto di RAI CINEMA già visto in sede regionale altoatesina. L'Uomo di Similaun venuto dai ghiacci si trasforma in un amico fraterno al centro di una storia tutta da raccontare ai figli in famiglia, stile anni 80, per la regia di Gabriele Pignotta. Un'avventura umana che va dritta al cuore e fa rivivere un uomo che risveglia la fantasia e la creatività dei giovanissimi senza bisogno di tablet e cellulari ma fruibile su tutti i supporti multimediali grazie alla Rai.

fz