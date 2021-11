Omaggio a Raoul Casadei nel libro di Roberto Chiesa “La canta dell'uomo semplice e felice”

Quinta uscita per la Collana di RTV “Incontri”, con Aiep Editore. Dalla tv - una lunga e intensa intervista - al libro: "La canta dell'uomo semplice e felice" è il racconto di una giornata con Raoul Casadei, re del liscio. A Roberto Chiesa e Luana Babini, che della sua Orchestra è stata voce storica, Raoul ha aperto “il recinto di Casa Casadei”. Insieme, emergono personaggio e persona - ottimista e umana – e una vita spesa tra musica e famiglia. Nel libro c'è la Romagna, ci sono il liscio e la musica solare, la tradizione e l'innovazione, passando per il figlio Mirko che di Raoul ha ereditato l'orchestra. In sala, le figlie Mirna e Carolina, che firma la prefazione. A Coriano, nel pieno della Sagra dell'Oliva e dei Sapori d'autunno, insieme al libro fotografico “Le Case del cuore” di Giancarlo Frisoni, per la rassegna “Liberamente” voluta dall'Assessore alle Politiche Giovanili, Giulia Santoni, presente all'evento insieme al Sindaco, Domenica Spinelli.

Nel video, le interviste a Roberto Chiesa, giornalista e scrittore; a Carolina Casadei; al Sindaco di Coriano, Domenica Spinelli