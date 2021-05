Parte il Treno di Dante che collegherà Firenze a Ravenna, attraverso i luoghi che ispirarono il sommo poeta

Nel video l'intervista a Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna

Nell'anno del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta, parte il Treno di Dante che collega Firenze e Ravenna. Un viaggio nel tempo, lungo la linea faentina e con fermate nei borghi che hanno ispirato Dante Alighieri. 420mila euro dalla Regione Emilia Romagna per il progetto, il cui inizio simbolico sarà domenica 6 giugno col maestro Riccardo Muti che a Marradi, Firenze, dirigerà l'Orchestra “Luigi Cherubini”.









L'inaugurazione vera e propria sarà poi il 26, con apertura del servizio al pubblico dal 3 luglio al 10 ottobre per 28 settimane: partenza da Firenze e arrivo a Ravenna con 4 fermate intermedie, Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. Non solo un progetto di cultura e bellezza naturalistica, ma anche l'opportunità di conoscere a fondo i luoghi, poiché il turista può scendere in una delle 4 fermate per visitare i borghi, pernottare e poi riprendere il treno il giorno dopo. Il convoglio è un mezzo storico, c'è anche un vagone bagagliaio attrezzato per il trasporto delle biciclette. Conta 234 posti complessivi ma, in linea con le disposizioni di contenimento da rischio Covid-19, viaggerà a capienza ridotta al 50%.

Nel video l'intervista a Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna