Parte la kermesse n°80 del Festival cinematografico più antico del mondo

Apertura ufficiale stasera al Lido per l'80^ edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Madrina della rassegna cinematografica più antica del mondo sarà Caterina Murino a consegnare il Leone d'Oro a Liliana Cavani. CHARLOTTE RAMPLING terrà la “laudatio” in onore della regista novantenne . “Il cielo in una stanza” cantata da Malika Ayane sarà la colonna sonora italiana d'inizio del festival numero 80. La première mondiale è per “Comandante” di Edoardo De Angelis protagonista Pierfrancesco Favino coproduzione RAI in concorso e presente in laguna con con altri 24 titoli. Grandi assenti attori e registi americani e inglesi per il protratto sciopero sindacale degli artisti cinematografici.