Pesaro 2024 presenta il docufilm “Nascita di una Capitale”

Un “viaggio d’amore di un pesarese che torna nella sua terra”. Parte da qui l'idea del regista e attore Fabio Galli, per il docufilm “Nascita di una Capitale” prodotto da Great Emotions Entertaiment in collaborazione con Rai Documentari. La Capitale italiana della cultura 2024 si racconta. Un percorso che parte dagli Appennini, per raggiungere poi il mare, e attraversare luoghi meravigliosi, panorami incantevoli e borghi antichi.

Tra i tanti misteri di Pesaro, c'è la storia della stele picena che sembra provenire dal futuro, di un manoscritto molto particolare nel codice Atlantico di Leonardo da Vinci, un'affascinante profezia all’interno della Divina Commedia, una Atlantide dell’Adriatico, un mostro mitologico improvvisamente apparso nel centro storico della città. Il documentario è frutto di una ricerca durata due anni. Le musiche sono di Mario Mariani.

Nel video l'intervista a Fabio Galli, regista e attore.