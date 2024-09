Pesaro: UniRSM protagonista alla “Mezzanotte bianca dei bambini”

Terminata ieri, a Pesaro, la “Mezzanotte bianca dei bambini”: 2 giorni in centro storico amatissima da piccoli e genitori. Da registrare la collaborazione dell'Università di San Marino, che ha organizzato laboratori di costruzione e ideazione collettiva. “Design elementare”, il titolo dell'iniziativa; nell'ambito di Pesaro Capitale della Cultura. Gruppi di bambini – con i ricercatori dell'Ateneo nel ruolo di "facilitatori” - hanno realizzato piccoli oggetti in materiali lignei, mostrando tutta la loro fantasia e creatività. Sullo sfondo un progetto più ampio, in tandem con un'azienda del capoluogo marchigiano, che prevede la realizzazione di arredi gioco per bambini e sedute collettive per adulti previste per eventi culturali pubblici.