Pirandello Alchemico a 3, verucchiese

Adattamento teatrale in una pièce alchemica... mescolanza umorale e profetica di un testo fedifrago e adultero: LEONARDO marito infedele (ha sposato una milionaria), lui, ha un figlio dall'amante che non ama più. Doppia vita disperata allontana l'uomo dalla scrittura creativa relegandolo alla bieca e bassa vita redazionale in cronaca (nera, rosa, inutile: localistica pronta a sparlare, mistificare e uccidere l'altro) di provincia. Qual è la sua vera identità?. La famiglia cosa definisce e chi? 3 personaggi: Marito, moglie, amante. Metateatro in uno spazio asettico e disincantato dove tutto è messo a nudo davanti alla gente (censori, giudici, amari nemici): sbattuti in pubblico, in platea... denunciano i nostri tradimenti. Le mancanze (degli altri) tra colpe e tentazioni (senza il senso del peccato, cioè di DIO) non prevedono PERDONO.

