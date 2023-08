Poesia: "La vita (è) meravigliosa"

Da “La vita meravigliosa” 2020. E me ne devo andare via così? Non che mi aspetti il disegno compiuto... Lei è la signora della poesia italiana contemporanea. Una donna libera celebrata in un film anche al cinema da settembre. Le Giornate degli Autori alle Notti veneziane la vedono protagonista alla edizione n°80. Elsa Morante la scoprì e la amò molto sin dai suoi primi lavori poetici ancora giovanissima per il suo stile crudo e diretto così immediato. Niente manierismi ma un realismo dell'animo che sorprende. Patrizia Cavalli scrive, non comunica, appunto: e non cambia il mondo... "Ma quel che ho visto si è tutto cancellato. E quasi non avevo cominciato." Patrizia Cavalli.