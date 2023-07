Poirot in "Morte a Venezia"

Il premio Oscar Branagh è un esperto di “assassinii” da attore e regista ha diretto ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS e ASSASSINIO SUL NILO. Torna dalla pensione Hercule Poirot per risolvere un novo omicidio ambientato in una Venezia sepolcrale (in un mistery grottesco) durante le festività di OGGISSANTI e dei Defunti (in un britannico “Hallowe'en Party”). Tutto nasce da una seduta spiritica in un palazzo decadente in laguna a cui assiste forzatamente l'ispettore Poirot, creato dal genio di Agatha Christie. Nel cast stellare anche Riccardo Scamarcio. Una bambina e un terrificante mistero veneziano al centro degli incubi di Poirot. Girato tra Londra e Venezia in una ambientazione molto italiana da secondo dopoguerra dove l'investigatore coi baffetti si era ritirato in autoesilio: ma un ospite della catena spiritica muore...