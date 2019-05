Premiati i migliori latinisti del riconoscimento dedicato a Roberto Valducci

La I^ edizione del ‘Premio di traduzione latina Roberto Valducci - Crescente Scientia’ è stata vinta da Margherita Borghesi del Liceo Scientifico 'Tonino Guerra' di Novafeltria. Il premio istituito in memoria dell'ex-presidente delle aziende Valpharma ed Erba Vita Group, da sempre appassionato di cultura e amante della lingua latina, è stato aperto a tutti gli studenti dei Licei scientifici della provincia di Rimini.

Sono stati 40 i ragazzi che per 3 ore si sono cimentati nella traduzione di una versione tratta dal 'De bello gallico', scelta e corretta dai professori dell'Associazione Pro Latinitate di Rimini. Ben 16 partecipanti sono giunti dal Liceo Scientifico Tonino Guerra di Novafeltria, tra questi anche la vincitrice, premiata nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Einstein da Alessia Valducci, presidentessa delle aziende Valpharma San Marino, Valpharma International ed Erba Vita Group.

Il secondo e terzo posto del podio invece è tutto del Liceo Scientifico Einstein di Rimini, rispettivamente Eladi Hiba e Leonardo Grossi. A ciascuno di loro è andato un premio in denaro e una pergamena di riconoscimento. “Un premio di latino in un liceo scientifico non è cosa di tutti i giorni – ha esordito il Professore Silvestro Tonolli, coordinatore del Premio per il Liceo Einstein -. Dobbiamo questa occasione alla perseveranza a Don Romano Nicolini dell’Associazione Pro Latinitate e alla lungimiranza della famiglia Valducci. Nella storia d’Italia l’imprenditoria più intelligente non si è mai rinchiusa nel proprio stabilimento. In questo Liceo, come in numerosi altri ambiti, la famiglia Valducci ha voluto creare cultura!

“Mio padre aveva una formazione scientifica, ma amava le materie umanistiche e tutto ciò che la cultura potesse offrire per contribuire ad innalzare l’animo umano e a formare il suo sapere. – ha dichiarato Alessia Valducci. Appassionatevi alla vita e a tutto ciò che di interessante possa trasmettervi la cultura. Coltivate le vostre passioni e seguite gli obiettivi con determinazione.