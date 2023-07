Premio Alberto Chezzi, Caronia: "L'omaggio ad una forte e sensibile personalità"

Professionista apprezzato, giornalista per diletto, ma soprattutto artista fino in fondo. Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso nel novembre scorso, spiccava per eclettismo ed estro. Giochi del Titano, di cui ha ricoperto il ruolo do Presidente del Cda, e Club 41 San Marino lo omaggiano proprio attraverso l'arte e la sua promozione tra i giovani “illuminati”. Aperto il bando per la prima edizione del concorso “Illuminati... dall'Arte”, finalizzato alla possibilità di sviluppare e creare opere in ambito pittorico, fumettistico, bozzetti, fantasy nella Repubblica di San Marino. L'iniziativa, gratuita, è rivolta a sammarinesi e residenti tra i 15 e i 30 anni. In palio 10mila euro.

La Segreteria referente per informazioni e/o iscrizione è sita in Strada dei Censiti 41,47891 Rovereta – Falciano (RSM), Tel. 059.942011 – Fax 059.973836 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00) E-mail: segreteriadirezione@giochideltitano.sm.

La presentazione della domanda di iscrizione e contestuale consegna delle opere artistiche dovrà avvenire entro e non oltre le 17.00 del 23 ottobre 2023 presso la Segreteria Giochi del Titano spa, in Strada Censiti 41 Rovereta – Falciano (RSM).

Nel video l'intervista al Direttore della Giochi del Titano Spa, Salvatore Caronia.