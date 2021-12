Presentata alla Reggenza la pubblicazione di Paolo Rondelli sul Convento di San Francesco

Sentiamo Paolo Rondelli

Paolo Rondelli presenta il libro dal titolo evocativo, dal Cantico dei Cantici, “Mettimi come sigillo sul tuo cuore”. Il Convento di San Francesco a San Marino: un modello di valorizzazione. Autore e Presidente della Società Mutuo Soccorso, Marino Albani, sono stati introdotti dal Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. Il sodalizio con la Collana Quaderni Sums – sottolineano i Capi di Stato – offre un'ulteriore testimonianza di un fare cultura che non è solo contributo a conoscenza e memoria, ma anche una proposta concreta per valorizzare il patrimonio storico e culturale sammarinese. C'è un profondo legame tra la comunità, la Chiesa di San Francesco e il suo convento, per secoli punto di riferimento spirituale e culturale. “Il libro – spiega Rondelli - nasce da una ricerca legata ad un percorso di studi che poi si evolve in quella che è un'idea, un metodo di valorizzazione di beni ecclesiastici che altrimenti andrebbero verso la chiusura ma che rappresentano, invece, un valore identitario per una comunità. Quindi, nel caso specifico, il Convento di San Francesco a San Marino. Ma è un modello esportabile, tant'è che ci sono confronti con altre realtà conventuali e altri beni ecclesiastici”.