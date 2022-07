Presentate le date della Rassegna “Castellaccio vibra musica”

Non solo musica, ma anche storia e identità del territorio. Dove la sammarinesità si fonde con il suono universale degli strumenti e del canto di artisti provenienti da tutto il mondo. È la rassegna di “Castellaccio vibra musica”, organizzata dalla Giunta di Castello di Fiorentino assieme all'Associazione Camerata del Titano. Sei i concerti previsti: il primo sarà il 15 luglio e l'ultimo il 5 settembre. Nel cartellone progetti come Jephte e Anonima Frottolisti e solisti come Ille Saar, Vertigo Saxophone Quarter, John Kenny e Piero Bonaguri. "L'acustica è perfetta - spiega Augusto Ciavatta, direttore artistico Associazione Camerata del Titano -. sembra una sala da concerto di 400 anni fa. E allora quest'anno abbiamo azzardato con programmi ancora più raffinati, più belli, con le voci, chitarre, musica antica celtica e tanto altro". È la seconda edizione, appunto, della rassegna musicale, e gli organizzatori sperano di replicare il successo della prima. "Abbiamo elevato la qualità e l'importanza degli artisti - commenta Claudio Mancini, Capitano di Castello Fiorentino -. Speriamo di fare ancora meglio rispetto all'anno scorso, quando già eravamo sold out, ma sono convinto che saranno serate perfette".

Le date dei concerti sono le seguenti: 15 luglio ore 21 "Jephte", 21 luglio ore 21 "Melodie d'Europa", 29 luglio ore 18:30 "Vertigini musicali", 6 agosto ore 18:30 "The Trombone!", 25 agosto ore 18:30 "Pizzicar di Corde" e 4 settembre ore 18:30 "Musica al tempo del Castellaccio".



Nel video le interviste a Augusto Ciavatta (direttore artistico Associazione Camerata del Titano) e Claudio Mancini (Capitano di Castello Fiorentino)