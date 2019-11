Presentato il volume: "Il Genio Capicchioni"

Nel servizio l'intervista a Massimo Rastelli (Autore)

Interviste, aneddoti e curiosità per scoprire fino in fondo la vita di uno dei più grandi liutai del novecento. È “Il genio Capicchioni” volume realizzato da Massimo Rastelli per raccontare la vita di Marino Capicchioni, capostipite di una grande famiglia di musicisti presentato alla Biblioteca di Stato.

Volume che si aggiunge al documentario prodotto da San Marino Rtv con la regia di Antonio Prenna per entrare ancora più nel dettaglio con storie e testimonianze uniche.

Nel servizio l'intervista a Massimo Rastelli (Autore)