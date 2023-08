RAPublic volume 3, sul Titano il festival che celebra 50 anni di hip hop. Lunga la lista di grandi ospiti.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, al rapper IROL e all'organizzatrice Maria Eleonora Vaglio dell'Associazione giovanile YOUth.

La cultura Hip Hop compie 50 anni e San Marino la celebra con la 3ª edizione di RAPublic che per due serate tra il 31 agosto e il 1° settembre, trasformerà il Campo Bruno Reffi nel luogo della musica, della danza, del writing.

Arti poliedriche di grande successo che permettono alle nuove generazioni di esprimere quei talenti e quelle emozioni troppo spesso intrappolate nei vincoli della società. Ragioni che hanno portato la Segreteria alla Cultura e la Segreteria al Turismo a confermare il loro sostegno all’evento.

Per il 2023, RAPublic cresce nel valore degli ospiti e quest’anno si concede una tappa del tour di Ensi e Nerone, duo rapper dall’enorme seguito nella scena italiana. Altri ospiti saranno Tredici Pietro, rapper figlio di Gianni Morandi, e il gruppo Real Talk creatori di un programma online a tema rap dal grande successe. E non mancherà il rapper sammarinese IROL.

Le due giornate del festival (che apriranno i cancelli rispettivamente alle 18:30 e alle 16:30) si divideranno nei contenuti, dedicandosi la prima alla cultura old school e la seconda alla new generation. Non mancheranno contest di Freestyle e Street Dance mentre gli organizzatori, ovvero l’Associazione giovanile YOUth, hanno parlato di un evento che quest’anno eviterà ogni spreco di plastica e garantirà acqua gratuita al pubblico presente.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi, al rapper IROL e all'organizzatrice Maria Eleonora Vaglio dell'Associazione giovanile YOUth.