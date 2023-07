Richiamo alla qualità: insediata la commissione del concorso letterario e giornalistico del Cons

“Questo premio nasce per riaffermare il valore della cultura, della lettura” così -da remoto -Xavier Jacobelli (giornalista dal curriculum di 'peso' ed opinionista tv) riassume premessa ed obiettivo del primo Concorso Letterario e Giornalistico “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”, riservato a cittadini e residenti sul territorio sammarinese e all’estero, promosso e organizzato dal CONS. Lo fa in occasione dell'insediamento della commissione che presiede, composta da Gian Primo Giardi presidente del CONS, Massimo Boccucci responsabile dell’Ufficio Comunicazione del CONS, i professori Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni esperti in materie letterarie.

Nel suo richiamo alla qualità, il presidente di commissione ha ricordato come, nella rivoluzione permanente imposta dai social, nella spirale di un giornalismo mordi e fuggi copia ed incolla ed acchiappa click, i criteri rimangano gli stessi: autorevolezza e credibilità. L'iniziativa, che in futuro sarà estesa ad un ambito più ampio, scaturisce da una straordinaria avventura sportiva “quella - ha detto Jacobelli- che ha visto San Marino imporsi a livello internazionale, nel 2021, a Tokyo”. Gli elaborati giunti sono 20, a conferma della appetibilità del concorso, le premiazioni previste il 22 dicembre in occasione di Sport Awards.