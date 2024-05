Sakamoto: il testamento-concerto

Prima celebrazione 2024 del maestro giapponese Ryūichi Sakamoto, morto un anno fa, in un'opera presentata al Festival di Venezia, in tour cinematografico estivo nei teatri italiani. OPUS diretta dal figlio Neo Sora è un ultimo dono in forma di concerto della famiglia del compositore per il suo pubblico che raccoglie la vita artistica del leggendario pianista cofondatore della Jellow Magic Orchestra. Un'ultima performance di Sakamoto nel 2022 già minato dalla malattia in un impeto artistico e creativo realizzato per un film dove lui e il pianoforte sono i soli protagonisti: un CONCERTO-TESTAMENTO per noi, oggi. 20 pezzi di una vita in musica che hanno fatto la storia. Il tempo quotidiano che trascorre nella scaletta dell'opera. In piena concentrazione, solo, al piano per la volta definitiva registrata su pellicola. Pianista e strumento: due organismi in dialogo che respirano insieme all'unisono come il flusso continuo della vita che riverbera, in bianco e nero, all'infinito in ogni cosa con sprazzi di gioia, colorati.