San Marino: Alice in concerto, il 5 luglio data zero al centro tennis di Fonte dell'Ovo

Musa di Franco Battiato, voce possente e inconfondibile, carisma da vendere. Alice torna con il nuovissimo tour “Master Songs”. Data zero, proprio a San Marino, il 5 luglio al Centro Tennis di Fonte dell'Ovo: una storia che parte da qui con tutta l'emozione che solo “una prima” riesce a trasmettere. L'evento, con il patrocinio del Congresso di Stato, è presentato da “State of the Art” Found-Action, primo modulo – RSMfriends – di un progetto che si prefigge di proiettare la Repubblica al centro della musica internazionale.

Nel programma i brani composti da Alice, quelli a lei più cari, e le canzoni d'autore: De André, Guccini, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, naturalmente Battiato. “Canzoni che parlano del mondo” - ha dichiarato di recente nel circoscrivere il perimetro artistico entro il quale intende muoversi, “per coglierne e condividerne l’essenza”. Il legame, potente, con Battiato che ritorna nella collaborazione sul palco con il Maestro Carlo Guaitoli, al piano ed Antonello D’Urso, alla chitarra, affiancati da Chiara Trentin, eccellenza del violoncello. E poi le poesie, musicate, di Pasolini, Cappello, Di Gleria. Una anteprima di peso, sia per gli artisti coinvolti, sia per il pubblico, compartecipanti la nascita di una nuova opera d'arte.